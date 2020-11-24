Приложения
Сегодня 17:24
TikTok начнёт предупреждать о видео, способных вызвать приступ эпилепсии
Это ролики с мигающим светом
TikTok добавил новую опцию, которая поможет людям с эпилепсией избегать потенциально опасных видеороликов.
Платформа уже давно показывает предупреждения создателям роликов, если они пытаются загрузить видео, способное вызвать приступ эпилепсии. Однако теперь предупреждения будут видеть все пользователи, листающие ленту. Опция будет включаться и выключаться в настройках приложения.
Американский фонд по борьбе с эпилепсией утверждает, что один человек из 26 в США может столкнуться с эпилепсией. Припадок может вызвать мигающий свет, поэтому платформам важно предупреждать пользователей о таком содержании.
TikTok работает с соответствующими организациями в Европе, Японии и Южной Корее, чтобы понять, как сделать приложение безопаснее. Новая функция появится в сервисе в ближайшие недели.