TikTok наводнили расистские ИИ-видео, созданными с помощью инструмента Google

Опубликовано 04 июля 2025, 09:001 мин.
TikTok наводнили расистские ИИ-видео, созданными с помощью инструмента GoogleНе смейтесь
С появлением нового видеогенератора Google Veo 3 в мае начали распространяться не только красивые ролики, но и жесткий контент. В TikTok всё чаще появляются расистские видео, созданные с помощью этого ИИ.
© Ferra.ru
В роликах, длительностью до восьми секунд, используются “расистские и антисемитские образы”, как пишут СМИ. Эти видео подписаны водяным знаком Veo, что подтверждает использование ИИ от Google.
TikTok запрещает подобный контент — в правилах прямо указано, что ненавистнические видео недопустимы. Однако в реальности такие ролики быстро набирают просмотры и долго остаются на платформе. Представитель TikTok заявил, что уже более половины упомянутых в отчёте аккаунтов были заблокированы, остальные удалены после публикаций СМИ.
Google также запрещает использовать Veo 3 для создания оскорбительных материалов. Но, как оказалось, это небольшая проблема.