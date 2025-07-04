TikTok наводнили расистские ИИ-видео, созданными с помощью инструмента Google

В роликах, длительностью до восьми секунд, используются “расистские и антисемитские образы”, как пишут СМИ. Эти видео подписаны водяным знаком Veo, что подтверждает использование ИИ от Google.

TikTok запрещает подобный контент — в правилах прямо указано, что ненавистнические видео недопустимы. Однако в реальности такие ролики быстро набирают просмотры и долго остаются на платформе. Представитель TikTok заявил, что уже более половины упомянутых в отчёте аккаунтов были заблокированы, остальные удалены после публикаций СМИ.

Google также запрещает использовать Veo 3 для создания оскорбительных материалов. Но, как оказалось, это небольшая проблема.