Приложения
Опубликовано 04 июля 2025, 09:00
1 мин.

TikTok наводнили расистские ИИ-видео, созданными с помощью инструмента Google

Не смейтесь
С появлением нового видеогенератора Google Veo 3 в мае начали распространяться не только красивые ролики, но и жесткий контент. В TikTok всё чаще появляются расистские видео, созданные с помощью этого ИИ.
TikTok наводнили расистские ИИ-видео, созданными с помощью инструмента Google

© Ferra.ru

В роликах, длительностью до восьми секунд, используются “расистские и антисемитские образы”, как пишут СМИ. Эти видео подписаны водяным знаком Veo, что подтверждает использование ИИ от Google.

TikTok запрещает подобный контент — в правилах прямо указано, что ненавистнические видео недопустимы. Однако в реальности такие ролики быстро набирают просмотры и долго остаются на платформе. Представитель TikTok заявил, что уже более половины упомянутых в отчёте аккаунтов были заблокированы, остальные удалены после публикаций СМИ.

Google также запрещает использовать Veo 3 для создания оскорбительных материалов. Но, как оказалось, это небольшая проблема.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видео
,
#TikTok
,
#критика
,
#Google
,
#YOUTUBE