Аналитики отмечают, что показатели TikTok растут за счет «суперпользователей»: почти половина ежедневных пользователей проводит в приложении более часа. YouTube остается главным конкурентом TikTok, особенно среди подростков. Исследование Pew Research показало, что в то время как 73% американских подростков ежедневно пользуются YouTube, только 57% используют TikTok, а 50% - •Instagram.

Несмотря на свою популярность, TikTok сталкивается с юридическими проблемами. Согласно закону, подписанному в прошлом году Байденом, китайская материнская компания ByteDance должна была продать свой американский бизнес к январю 2025 года, иначе на него будет наложен запрет.

Однако новоизбранный президент Трамп дал TikTok отсрочку на 75 дней, чтобы найти покупателя в США.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена