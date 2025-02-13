Приложения
Опубликовано 13 февраля 2025, 17:35
1 мин.

TikTok не просто пережил «блокировку» в США — он продолжил «крушить» YouTube

И •Meta в 2025 году
Даже несмотря на возможный запрет в США, TikTok по-прежнему пользуется огромной популярностью. В январе американские пользователи проводили в приложении в среднем 107 минут в день — гораздо больше, чем на YouTube (87 минут) или •Facebook (63 минуты), согласно новым данным Guggenheim Partners и Apptopia.
TikTok не просто пережил «блокировку» в США — он продолжил «крушить» YouTube
© Ferra

Аналитики отмечают, что показатели TikTok растут за счет «суперпользователей»: почти половина ежедневных пользователей проводит в приложении более часа. YouTube остается главным конкурентом TikTok, особенно среди подростков. Исследование Pew Research показало, что в то время как 73% американских подростков ежедневно пользуются YouTube, только 57% используют TikTok, а 50% - •Instagram.

Несмотря на свою популярность, TikTok сталкивается с юридическими проблемами. Согласно закону, подписанному в прошлом году Байденом, китайская материнская компания ByteDance должна была продать свой американский бизнес к январю 2025 года, иначе на него будет наложен запрет.

Однако новоизбранный президент Трамп дал TikTok отсрочку на 75 дней, чтобы найти покупателя в США.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена