TikTok не так популярен, как кажется со стороны: материнская компания использовала ботов

Иньтао Ю, бывший руководитель инженерного отдела, утверждает, что он был уволен несправедливо после того, как выразил обеспокоенность по поводу практики ByteDance, включая кражу контента из других приложений. В иске также утверждается, что ByteDance действовал как «полезный инструмент пропаганды» для китайской коммунистической партии и что сотрудники из Китая имели доступ к данным пользователей из США.

В иске утверждается, что инженеры ByteDance крали контент с таких платформ, как Instagram* и Snapchat, и переносили его в TikTok. Он также утверждает, что компания использовала бот-аккаунты для повышения показателей вовлеченности, когда TikTok только еще пытался закрепиться на рынке США.

В ответ на иск представитель ByteDance заявил, что компания намерена решительно оспорить необоснованные, по их мнению, претензии.