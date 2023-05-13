TikTok не так популярен, как кажется со стороны: материнская компания использовала ботов

TikTok не так популярен, как кажется со стороны: материнская компания использовала ботовИ крала чужой контент
TikTok столкнулась с очередным препятствием в своей борьбе за сохранение деятельности в США. Бывший руководитель ByteDance, материнской компании TikTok, подал иск, обвинив компанию в использовании ботов и краденого контента для повышения вовлеченности в приложение.
Иньтао Ю, бывший руководитель инженерного отдела, утверждает, что он был уволен несправедливо после того, как выразил обеспокоенность по поводу практики ByteDance, включая кражу контента из других приложений. В иске также утверждается, что ByteDance действовал как «полезный инструмент пропаганды» для китайской коммунистической партии и что сотрудники из Китая имели доступ к данным пользователей из США.
В иске утверждается, что инженеры ByteDance крали контент с таких платформ, как Instagram* и Snapchat, и переносили его в TikTok. Он также утверждает, что компания использовала бот-аккаунты для повышения показателей вовлеченности, когда TikTok только еще пытался закрепиться на рынке США.
В ответ на иск представитель ByteDance заявил, что компания намерена решительно оспорить необоснованные, по их мнению, претензии.