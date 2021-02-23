TikTok обогнал по популярности Facebook в России

Ещё специалисты выяснили, что россияне чаще всего узнают новости из телевидения, соцсетей и интернет-изданий. За последние несколько лет количество ежедневных пользователей социальных сетей выросло в полтора раза.

Опрос проводили в период с 29 января по 2 февраля 2021 года. В нём участвовали 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах.