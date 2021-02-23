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Сегодня в 17:14
TikTok обогнал по популярности Facebook в России
Самая популярная соцсеть — «ВКонтакте»
«Левада-центр» провёл опрос по поводу социальных сетей в России. Оказалось, что TikTok уже обогнал по популярности Facebook среди россиян.
«Левада-центр» спросил людей, какие соцсети они посещают. Выяснилось, что продолжается плавный рост числа пользователей Instagram и Youtube. А TikTok и вовсе увеличил аудиторию в 7 раз с 2019 года. И даже обошёл Facebook по этому показателю:
Ещё специалисты выяснили, что россияне чаще всего узнают новости из телевидения, соцсетей и интернет-изданий. За последние несколько лет количество ежедневных пользователей социальных сетей выросло в полтора раза.
Опрос проводили в период с 29 января по 2 февраля 2021 года. В нём участвовали 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах.