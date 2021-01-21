Приложения
Сегодня 14:35
TikTok оказался самым скачиваемым приложением на российских iPhone
Находился в топе большую часть 2020 года
Компания AppFollow назвала самые скачиваемые приложения в магазинах за год. Стало известно, что владельцы iPhone в России массово загружают TikTok.
В российском App Store в категории Overall (прим. все приложения) лидером бесплатных приложений стал TikTok. Что касается бесплатных финансовых приложений, то здесь первые места занимают Tinkoff (на iPad) и СберБанк Онлайн (App Store на iPhone/ Google Play).
В топе категории Productivity дольше всего находилось приложение Госуслуги. В категории Shopping — WILDBERRIES.
AppFollow
При составлении рейтингов аналитики AppFollow отталкивались от того, сколько времени находились приложения в топе. Самый высокий средний рейтинг за год получили приложения, которые находились в рейтинге большую часть года (около восьми месяцев).