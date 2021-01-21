TikTok оказался самым скачиваемым приложением на российских iPhone

В российском App Store в категории Overall (прим. все приложения) лидером бесплатных приложений стал TikTok. Что касается бесплатных финансовых приложений, то здесь первые места занимают Tinkoff (на iPad) и СберБанк Онлайн (App Store на iPhone/ Google Play).

В топе категории Productivity дольше всего находилось приложение Госуслуги. В категории Shopping — WILDBERRIES.