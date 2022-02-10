TikTok охотнее других соцсетей делится вашими личными данными

Исследование показало, что YouTube, принадлежащий Google, в основном собирает ваши личные данные для своих целей - например, отслеживает историю вашего онлайн-поиска или даже ваше местоположение, чтобы предложить вам соответствующую рекламу. А вот TikTok в основном позволяет сторонним трекерам собирать ваши данные - и трудно сказать, что с ними происходит дальше.

При использовании сторонних трекеров практически невозможно узнать, кто отслеживает ваши данные и какую информацию они собирают - от того, с какими постами вы взаимодействуете и сколько времени проводите на каждом из них, до вашего физического местоположения и любой другой личной информации, которой вы делитесь с приложением.

Как отмечается в исследовании, сторонние трекеры могут отслеживать вашу активность на других сайтах даже после того, как вы покинете приложение.

Для проведения исследования компания URL Genius подсчитала, сколько различных доменов отслеживают активность пользователя в 10 различных приложениях социальных сетей - YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger и Whatsapp - в течение одного посещения, еще до того, как вы войдете в свой аккаунт.

Для TikTok результаты оказались интересными: 13 из 14 сетевых контактов были от третьих лиц. По данным исследования, отслеживание третьими лицами происходило даже тогда, когда пользователи не давали разрешения на отслеживание в настройках.