TikTok опроверг слухи о продаже приложения Маску

Представитель TikTok назвал это утверждение «чистой выдумкой» и отказался от дальнейших комментариев. Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, никак не отреагировал на эти слухи. В отчете Bloomberg предполагалось, что при таком сценарии компания Маска X (бывший Twitter) могла бы управлять американскими операциями TikTok.

Однако никаких подтверждений переговоров между Маском, TikTok или ByteDance нет.

TikTok находится под угрозой потенциального запрета в США в соответствии с «Законом о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», который вступит в силу 19 января. Закон обязывает ByteDance продать свою долю в TikTok или подвергнуться общенациональному запрету.