TikTok опроверг слухи о продаже приложения Маску

Опубликовано 15 января 2025, 21:451 мин.
TikTok опроверг слухи о продаже приложения МаскуОсталось меньше недели до запрета/продажи/блокировки закона
TikTok опровергла сообщение агентства Bloomberg о том, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американской версии приложения Илону Маску. В статье, основанной на анонимных источниках, утверждалось, что Китай «может способствовать» приобретению Маском американского подразделения TikTok, если закон заставит ByteDance отказаться от своей доли в приложении.
Представитель TikTok назвал это утверждение «чистой выдумкой» и отказался от дальнейших комментариев. Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, никак не отреагировал на эти слухи. В отчете Bloomberg предполагалось, что при таком сценарии компания Маска X (бывший Twitter) могла бы управлять американскими операциями TikTok.
Однако никаких подтверждений переговоров между Маском, TikTok или ByteDance нет.
TikTok находится под угрозой потенциального запрета в США в соответствии с «Законом о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», который вступит в силу 19 января. Закон обязывает ByteDance продать свою долю в TikTok или подвергнуться общенациональному запрету.