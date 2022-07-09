TikTok опять обвинили в травмировании пользователей

Сегодня в 22:05
1 мин.
TikTok опять обвинили в травмировании пользователейНо на этот раз проблема не в каком-то заведомо деструктивном челлендже
Ведущие танцевальные организации предупредили, что начинающие танцоры рискуют получить травму, повторяя сложные движения и участвуя в вирусных челленджах TikTok.
Британская Royal Academy of Dance заявила, что молодые люди должны быть осторожны, пытаясь повторить движения профессиональных танцоров или участвуя в челленджах в социальных сетях. Эксперты считают, что повторение движений без чуткого руководства тренера не способствует техническому и артистическому развитию и может привести к травмам и плохой практике.
Ранее сообщалось, что в 2020 году множество пользователей TikTok получили травмы после участия в WAP Dance Challenge, за которым стояли Cardi B и Megan Thee Stallion.