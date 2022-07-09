Сегодня в 22:05

TikTok опять обвинили в травмировании пользователей

Но на этот раз проблема не в каком-то заведомо деструктивном челлендже

Ведущие танцевальные организации предупредили, что начинающие танцоры рискуют получить травму, повторяя сложные движения и участвуя в вирусных челленджах TikTok.