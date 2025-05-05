TikTok оштрафовали на €530 млн в ЕС за передачу данных в Китай

Это нарушает Общий регламент по защите данных (GDPR), требующий, чтобы данные граждан ЕС, передаваемые за пределы региона, имели эквивалентный уровень защиты. DPC обнаружила, что TikTok не сообщила о хранении данных в Китае до апреля 2025 года, хотя ранее отрицала это. Компании дали шесть месяцев на приведение процессов в соответствие с GDPR, иначе передача данных в Китай будет приостановлена.

TikTok планирует обжаловать решение, утверждая, что использует стандартные механизмы защиты, как и другие компании, и ссылается на проект Project Clover, включающий европейские дата-центры.