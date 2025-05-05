TikTok оштрафовали на €530 млн в ЕС за передачу данных в Китай

Опубликовано 05 мая 2025, 00:001 мин.
TikTok оштрафовали на €530 млн в ЕС за передачу данных в КитайИрландия недовольна
Популярная соцсеть TikTok получила штраф в €530 млн от ирландской Комиссии по защите данных (DPC) за нарушение правил ЕС о защите данных. Как сообщает GSMArena, расследование, начатое в 2021 году, показало, что TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, незаконно передавал данные европейских пользователей в Китай, “не гарантируя их защиту от доступа китайских властей”.
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Это нарушает Общий регламент по защите данных (GDPR), требующий, чтобы данные граждан ЕС, передаваемые за пределы региона, имели эквивалентный уровень защиты. DPC обнаружила, что TikTok не сообщила о хранении данных в Китае до апреля 2025 года, хотя ранее отрицала это. Компании дали шесть месяцев на приведение процессов в соответствие с GDPR, иначе передача данных в Китай будет приостановлена.
TikTok планирует обжаловать решение, утверждая, что использует стандартные механизмы защиты, как и другие компании, и ссылается на проект Project Clover, включающий европейские дата-центры.