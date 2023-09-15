TikTok оштрафовали за «неправомерное использование детских данных»

Недавно состоялись встречи между китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, и представителями правительства США в связи с опасениями по поводу безопасности приложения и работы с данными. Эти переговоры продолжаются с тех пор, как в 2020 году администрация Трампа выразила обеспокоенность, первоначально сославшись на неясные соображения безопасности.

Предыдущая администрация угрожала запретить TikTok, если он не будет продан американской компании, но запрет так и не был введен в действие. При администрации Байдена акцент сместился на опасения, что алгоритмы рекомендаций TikTok могут быть использованы в пропагандистских целях.

При этом в Европе TikTok был оштрафован на 345 млн евро за нарушения GDPR, связанные с защитой данных о детях. Платформа не установила по умолчанию приватный режим для детских аккаунтов, что является нарушением требований конфиденциальности.