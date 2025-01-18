TikTok отключится в США, несмотря на отложенный запрет

Несмотря на то, что Белый дом «Байдена» откладывает введение потенциального запрета, TikTok утверждает, что без четкого заявления со стороны правительства его сервисы могут быть принудительно отключены. Неопределенность связана с законом, согласно которому китайские владельцы TikTok должны продать компанию американскому юридическому лицу. Этот закон был поддержан Верховным судом, отклонившим апелляцию TikTok.

20 января бывший президент Трамп вновь вступит в должность, и пока неясно, как его администрация будет действовать в сложившейся ситуации.