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Опубликовано 18 января 2025, 19:50
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TikTok отключится в США, несмотря на отложенный запрет

Решение Байдена отложить запрет до Трампа
TikTok объявила о том, что может прекратить работу своих сервисов в США уже 19 января из-за неопределенности в отношении того, будет ли введен правительственный запрет. По словам компании, она не получила достаточно четких заверений от администрации Байдена.
TikTok отключится в США, несмотря на отложенный запрет
© Solen Feyissa

Несмотря на то, что Белый дом «Байдена» откладывает введение потенциального запрета, TikTok утверждает, что без четкого заявления со стороны правительства его сервисы могут быть принудительно отключены. Неопределенность связана с законом, согласно которому китайские владельцы TikTok должны продать компанию американскому юридическому лицу. Этот закон был поддержан Верховным судом, отклонившим апелляцию TikTok.

20 января бывший президент Трамп вновь вступит в должность, и пока неясно, как его администрация будет действовать в сложившейся ситуации.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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