TikTok отмечает победу: блокировка в штате США приостановлена более высшей инстанцией

Решение судьи было принято после того, как пять TikTok-блогеров и компания ByteDance подали судебные иски, оспаривая конституционность запрета. Этот неожиданный шаг означает, что TikTok останется доступным в Монтане, что избавит ByteDance и магазины приложений от крупных штрафов.

Изначально запрет был вызван опасениями по поводу конфиденциальности данных и предполагаемых связей с китайским правительством, но TikTok решительно опроверг эти обвинения.

Дело Монтаны создает прецедент для похожих решений по всей стране.