TikTok отмечает победу: блокировка в штате США приостановлена более высшей инстанцией

TikTok отмечает победу: блокировка в штате США приостановлена более высшей инстанциейНо приложение все равно под угрозой
Интересный поворот событий: судья США затормозил дерзкий план штата Монтана по запрету TikTok на всей территории штата, всего за несколько дней до того, как запрет должен был вступить в силу, 1 января 2024 года. Окружной судья США Дональд Моллой вынес предварительный судебный запрет, объявив запрет нарушением конституционных прав пользователей и превышением полномочий штата.
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Решение судьи было принято после того, как пять TikTok-блогеров и компания ByteDance подали судебные иски, оспаривая конституционность запрета. Этот неожиданный шаг означает, что TikTok останется доступным в Монтане, что избавит ByteDance и магазины приложений от крупных штрафов.
Изначально запрет был вызван опасениями по поводу конфиденциальности данных и предполагаемых связей с китайским правительством, но TikTok решительно опроверг эти обвинения.
Дело Монтаны создает прецедент для похожих решений по всей стране.