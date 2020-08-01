TikTok перейдёт во владение США, чтобы избежать блокировки

Китайская компания-владелец TikTok — ByteDance — заявила, что готова отказаться от доли в американском подразделении сервиса. По информации журналистов, долю, как и сообщалось ранее, купит Microsoft. После заключения сделки именно она будет отвечать за защиту данных американских пользователей TikTok.

СМИ также рассказали, что ранее ByteDance пыталась сохранить миноритарную долю в собственном приложении, но США не согласились с такими условиями.