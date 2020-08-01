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TikTok перейдёт во владение США, чтобы избежать блокировки
Ранее Трамп пригрозил блокировкой
Сегодняшний день стал решающим для судьбы TikTok в США. Сначала появились слухи о желании Microsoft приобрести долю в сервисе, затем Дональд Трамп пригрозил запретить приложение на территории страны. Теперь СМИ сообщили, что TikTok всё-таки перейдёт во владение США, чтобы избежать блокировки.
Китайская компания-владелец TikTok — ByteDance — заявила, что готова отказаться от доли в американском подразделении сервиса. По информации журналистов, долю, как и сообщалось ранее, купит Microsoft. После заключения сделки именно она будет отвечать за защиту данных американских пользователей TikTok.
СМИ также рассказали, что ранее ByteDance пыталась сохранить миноритарную долю в собственном приложении, но США не согласились с такими условиями.