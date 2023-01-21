TikTok подтвердила, что они сами могут решать, какие видео будут смотреть ваши дети

Это заявление было сделано в рамках рассказа о кнопке "Подогрев" в TikTok, которая, по словам Forbes, может использоваться сотрудниками для размещения выбранных видео на страницах "Для вас" пользователей, что помогает увеличить количество просмотров, обходя алгоритмы, которые “управляют” работой TikTok у пользователей.

Джейми Фавацца, представитель TikTok, сообщил Forbes, что увеличение просмотров конкретных видео не является единственной причиной для использования “подогрева”. По его словам, TikTok также может "продвигать некоторые видео, чтобы помочь разнообразить контент".

Согласно внутреннему документу, полученному Forbes, “подогретые” видео составляют "около 1-2 процентов" от общего количества ежедневных просматриваемых видео. “Подогретые” видео не имеют ярлыка, показывающего, что они были продвинуты TikTok, как реклама или спонсируемые посты, говорится в документе. Вместо этого они отображаются как любые другие видео, которые алгоритм выбрал бы для вас.