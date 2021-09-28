TikTok пользуются уже миллиард людей со всего мира

Данный показатель означает, что миллиард уникальных пользователей заходил в приложение в течение месяца хотя бы раз.

Стоит отметить, что Instagram достиг той же отметки летом 2018 года. При этом Instagram был запущен в 2010 году, а TikTok — в 2015. То есть первое приложение достигло такой популярности через восемь лет после запуска, а второе — через шесть. Кажется, что прирост пользователей у TikTok был более активным. Но стоит также учитывать обстановку в сфере технологий и общества.

Ещё в июле глава Instagram признал, что TikTok становится серёзным конкурентом для сервиса, и что концепция приложения должна измениться с первоначальной — просто обмен фотографиями.