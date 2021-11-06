TikTok помог 16-летней девушке спастись от насильника

Журналисты рассказали, что девушку спасли после того, как она привлекла внимание другого водителя жестами, которые узнала в TikTok. Очевидец, ехавший за рулём рядом с авто, где находилась девочка, тоже знал эти жесты, и потому сообщил в полицию о ситуации.

Об этих жестах рассказывали в TikTok как о способе сообщить, что нужна помощь или что над человеком совершают насилие.