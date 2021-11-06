TikTok помог 16-летней девушке спастись от насильника

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TikTok помог 16-летней девушке спастись от насильникаОна через соцсеть узнала, как подавать сигналы бедствия
В штате Северная Каролина без вести пропала 16-летняя девушка. Она смогла спастись благодаря тому, что много сидела в TikTok.
Журналисты рассказали, что девушку спасли после того, как она привлекла внимание другого водителя жестами, которые узнала в TikTok. Очевидец, ехавший за рулём рядом с авто, где находилась девочка, тоже знал эти жесты, и потому сообщил в полицию о ситуации.
Об этих жестах рассказывали в TikTok как о способе сообщить, что нужна помощь или что над человеком совершают насилие.
В итоге полиция задержала 61-летнего мужчину, который удерживал девушку против её воли. Также выяснилось, что в телефоне у старика были откровенные фотографии подростка.
Источник: Phonearena