TikTok приостановил работу в России из-за «закона о фейках»

В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона для нашей безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, считая безопасность нашим главным приоритетом.