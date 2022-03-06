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TikTok приостановил работу в России из-за «закона о фейках»Обошлись и без санкций
Команда китайского сервиса TikTok объявила, что временно останавливает работу в России. Пользователи не смогут загружать новые ролики и вести прямые трансляции. Причина тому — принятый недавно в России «закон о фейках».
TikTok прямо указывает причину в своём сообщении в Twitter (который, кстати, тоже заблокирован в России Роскомнадзором):
В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона для нашей безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, считая безопасность нашим главным приоритетом.
TikTok
Источник: Twitter