TikTok признал, что китайцы имели доступ к личным данным американцев

Как пишут СМИ, эту информацию TikTok подтвердил американским сенаторам, которые ранее обвинили приложение в слежке за гражданами США. Сенатор-республиканец Марша Блэкберн заявил, что ответ китайской компании подтверждает опасения. Американцы считают, что Коммунистическая партия Китая влияет на работу TikTok.

В китайской компании же уточнили, что те сотрудники, которые имеют доступ к данным, должны пройти ряд внутренних протоколов безопасности. Кроме того, информация подлежит «жёсткому контролю отдела кибербезопасности» и не может быть передана третьим лицам, в том числе китайским властям.

Ранее уполномоченный американского регулятора связи попросил Apple и Google рассмотреть возможность удаления TikTok из маркетплейсов из-за проблем с безопасностью данных.