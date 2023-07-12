TikTok признался, что данные австралийских пользователей получали сотрудники в Китае

Руководители TikTok выступили перед австралийским парламентским комитетом, чтобы снять озабоченность по поводу связей приложения с Китаем. Либеральный сенатор Джеймс Патерсон задал вопрос о том, сколько раз данные австралийских пользователей были доступны сотрудникам TikTok в Китае, на что Фаррелл не смог дать однозначного ответа, но признал, что такие случаи имели место.

Фаррелл рассказал о мерах по защите пользовательских данных, включая минимальные уровни доступа, обоснование потребностей бизнеса, согласование с руководителями и глобальной службой безопасности.

Руководитель отдела безопасности данных при этом заявил, что приложение никогда не получало запросов на предоставление персональных данных китайскому правительству.