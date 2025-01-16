TikTok продолжит платить сотрудникам даже после запрета на работу в США

В памятке для своих 7000 американских сотрудников TikTok подчеркнула, что ее офисы останутся открытыми и работа будет продолжена. Компания, принадлежащая ByteDance, заявила, что она сосредоточена на планировании различных вариантов развития событий и «защите своих сотрудников и 170 миллионов американских пользователей приложения».

Избранный президент Дональд Трамп выразил желание найти «политическое решение» ситуации после вступления в должность, которое произойдет уже 20 января после инаугурации.