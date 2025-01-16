TikTok продолжит платить сотрудникам даже после запрета на работу в США

Опубликовано 16 января 2025, 03:001 мин.
TikTok продолжит платить сотрудникам даже после запрета на работу в СШАКомпания заверяет американских сотрудников
TikTok заверила своих американских сотрудников, что их зарплата будут выплачиваться, даже если запрет настигнет приложение. До 19 января Верховный суд должен принять решение о том, поддерживать ли закон, который может запретить приложение или заставить китайскую ByteDance его продать.
В памятке для своих 7000 американских сотрудников TikTok подчеркнула, что ее офисы останутся открытыми и работа будет продолжена. Компания, принадлежащая ByteDance, заявила, что она сосредоточена на планировании различных вариантов развития событий и «защите своих сотрудников и 170 миллионов американских пользователей приложения».
Избранный президент Дональд Трамп выразил желание найти «политическое решение» ситуации после вступления в должность, которое произойдет уже 20 января после инаугурации.