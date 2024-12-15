TikTok проиграла в попытке отсрочить закон о запрете в США

TikTok надеялась приостановить применение закона, пока подаст апелляцию в Верховный суд США. Компания ссылалась на возможность того, что новый президент Дональд Трамп займет другую позицию по отношению к приложению, учитывая его предыдущие комментарии. Однако суд решил, что задержка «неоправданна», и отказал в просьбе.

Теперь будущее TikTok в США зависит от того, будет ли Верховный суд рассматривать это дело. TikTok планирует «продолжать борьбу», подчеркивая, что запрет может «заставить замолчать» более 170 миллионов американских пользователей.