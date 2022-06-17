TikTok разъяснил свою цель

В беседе с CNBC топ-менеджер TikTok прояснил различия между двумя компаниями: «Facebook — это социальная платформа. Они построили все свои алгоритмы на основе социального графа. Это их основная компетенция. Не наша. Мы — развлекательная платформа… Разница существенная».

Представитель TikTok также отметил, что компания действительно хорошо в том, что она делает — в развлечении людей. В приложении люди получают уникальный культурный опыт, и Facebook явно не собирается идти по тому же пути. Иначе компании придётся отказаться от своей первоначальной социальной функции. Но она, похоже, на это не готова.