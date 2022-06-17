TikTok разъяснил свою цель

Сегодня в 13:42
1 мин.
TikTok разъяснил свою цельКомпания не претендует на серьёзность
Крупнейшие в мире соцсети — Facebook* (принадлежит Meta, которую в России признали экстремистской организацией) и TikTok часто сравнивают. Но в то время как Facebook действительно старается больше походить на своего конкурента, TikTok утверждает, что у него своя цель.
В беседе с CNBC топ-менеджер TikTok прояснил различия между двумя компаниями: «Facebook — это социальная платформа. Они построили все свои алгоритмы на основе социального графа. Это их основная компетенция. Не наша. Мы — развлекательная платформа… Разница существенная».
Представитель TikTok также отметил, что компания действительно хорошо в том, что она делает — в развлечении людей. В приложении люди получают уникальный культурный опыт, и Facebook явно не собирается идти по тому же пути. Иначе компании придётся отказаться от своей первоначальной социальной функции. Но она, похоже, на это не готова.