TikTok шпионил за журналистами Forbes

В результате этого расследования ByteDance уволила Криса Лепитака, своего главного внутреннего аудитора, который и возглавлял группу, ответственную за эту тактику по поиску утечек. “Это стандартная практика для компаний - иметь группу внутреннего аудита, уполномоченную расследовать нарушения кодекса поведения”, - написал главный юрисконсульт TikTok Эрих Андерсен. “Однако в данном случае отдельные лица злоупотребили своими полномочиями, чтобы получить доступ к данным пользователей TikTok”.

Сенатор США Марк Уорнер заявил, что это событие усиливает опасения, что платформа социальных сетей позволила инженерам и руководителям TikTok в Китае неоднократно получать доступ к частным данным американских пользователей, несмотря на неоднократные заявления, что эти данные защищены.