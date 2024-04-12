TikTok тестирует ИИ-аватары. Они могут «отобрать» доход с рекламы у блогеров

Пока эта функция находится в стадии разработки, но потенциально она может нарушить сложившийся ландшафт маркетинга в TikTok. Источники, знакомые с проектом, сообщают, что внутреннее тестирование показало ограниченный успех «ИИ-блогеров» в стимулировании продаж в электронной коммерции по сравнению с их человеческими коллегами. Тем не менее, TikTok, похоже, рассматривает их как «дополнение» к существующему набору блогеров. Но это пока.

Один из главных вопросов связан с распределением доходов. Как TikTok планирует распределять спонсорские средства между людьми и их ИИ-коллегами, пока неясно. Это деликатный вопрос, поскольку многие авторы в значительной степени зависят от сделок с брендами.