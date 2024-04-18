Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 18 апреля 2024, 12:49
1 мин.

TikTok тестирует «Notes»: новейший конкурент Instagram*

Ориентированный на фотографии
TikTok выходит на арену полноценных соцсетей с новым приложением под названием «TikTok Notes», которое в настоящее время тестируется в Канаде и Австралии. Этот шаг позиционирует TikTok как прямого конкурента Instagram*, предлагая пользователям специальную платформу для обмена фотографиями и подписями к ним.
TikTok тестирует «Notes»: новейший конкурент Instagram*
© Ferra

Компания подчеркивает, что TikTok Notes находится на ранней стадии и служит «специальным пространством для фото и текстового контента». Цель проекта — побудить пользователей делиться повседневным опытом, выражать творческие способности или документировать жизнь с помощью фотографий.

Хотя подробностей пока мало, существующая информация говорит о следующем: пользователи могут получить доступ к Notes с помощью своих существующих учетных записей TikTok. В Notes приоритет отдается фотоконтенту, в отличие от видео в основном приложении TikTok.

Новое приложение — не совсем неизведанная территория для TikTok, поскольку основная платформа уже позволяет публиковать изображения и тексты. Однако, создав отдельное пространство для фотографий, TikTok намерен напрямую конкурировать с такими ориентированными на фото приложениями, как Instagram*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TikTok
,
#социальная сеть
,
#приложение