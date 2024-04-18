TikTok тестирует «Notes»: новейший конкурент Instagram*

Компания подчеркивает, что TikTok Notes находится на ранней стадии и служит «специальным пространством для фото и текстового контента». Цель проекта — побудить пользователей делиться повседневным опытом, выражать творческие способности или документировать жизнь с помощью фотографий.

Хотя подробностей пока мало, существующая информация говорит о следующем: пользователи могут получить доступ к Notes с помощью своих существующих учетных записей TikTok. В Notes приоритет отдается фотоконтенту, в отличие от видео в основном приложении TikTok.

Новое приложение — не совсем неизведанная территория для TikTok, поскольку основная платформа уже позволяет публиковать изображения и тексты. Однако, создав отдельное пространство для фотографий, TikTok намерен напрямую конкурировать с такими ориентированными на фото приложениями, как Instagram*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена