TikTok увеличил продолжительность роликов до 10 минут

В прошлом году TikTok представил трёхминутные видео. Теперь же продолжительность роликов увеличили ещё.

В TikTok отметили, что увеличение продолжительности видеозаписей должно открыть ещё больше творческих возможностей для пользователей по всему миру. Некоторым людям эта новость уже была отправлена в виде уведомления в приложении.

Аналитики сказали, что более продолжительный контент, как правило, «легче монетизировать», а также он позволяет дольше удерживать людей на платформе. Однако теперь TikTok нужно будет точно определить, как позиционировать и представлять эти видео на своей платформе.