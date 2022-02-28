TikTok увеличил продолжительность роликов до 10 минут

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TikTok увеличил продолжительность роликов до 10 минутЭто уже сложно называть платформой коротких видео
TikTok изначально запускался как платформа для коротких видео. Однако теперь приложение отходит от этого статуса. Сервис увеличивает максимальную продолжительность роликов до 10 минут.
В прошлом году TikTok представил трёхминутные видео. Теперь же продолжительность роликов увеличили ещё.
В TikTok отметили, что увеличение продолжительности видеозаписей должно открыть ещё больше творческих возможностей для пользователей по всему миру. Некоторым людям эта новость уже была отправлена в виде уведомления в приложении.
Аналитики сказали, что более продолжительный контент, как правило, «легче монетизировать», а также он позволяет дольше удерживать людей на платформе. Однако теперь TikTok нужно будет точно определить, как позиционировать и представлять эти видео на своей платформе.
Источник: The Verge