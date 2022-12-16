TikTok в России сократил большую часть сотрудников, а остальных отправит в Дубай

Один из источников Forbes сообщил, что под сокращение попали до 500 человек. Другой не назвал точную цифру, но сказал, что речь идёт практически обо всех сотрудниках.

Есть информация, что сохранили только специалистов команды гейминга TikTok. Именно их и перевезут в Дубай. В TikTok ситуацию прокомментировали так: «Сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в России. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса».