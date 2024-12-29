TikTok вернул в чарты популярные песни 80-х и 90-х годов

Опубликовано 29 декабря 2024, 12:001 мин.
TikTok вернул в чарты популярные песни 80-х и 90-х годовПора сдувать пыль с пластинок
В этом году в британском сегменте TikTok наблюдался рост использования старых треков: 19 из 50 самых популярных песен в Великобритании имеют возраст более пяти лет. Это значительный рост по сравнению с 8 песнями в 2021 году.
Песни 80-х и 90-х годов, включая Forever Young группы Alphaville и Smalltown Boy группы Bronski Beat, стали вновь популярны, но уже среди зумеров. Самым популярным треком из «бэк-каталога» в Великобритании стал Champagne Coast группы Blood Orange, который был использован в более чем 1 миллионе роликов.
Как пишет The Guardian, старые треки открывают для себя более молодые пользователи, которых привлекает их «уникальность». Эта тенденция также подчеркивает растущее влияние TikTok на музыкальную индустрию благодаря его способности возрождать классические песни.
В России, если судить по постам в СМИ, ситуация похожая. Хоть приложение и не работает нормально в стране.