TikTok вернул в чарты популярные песни 80-х и 90-х годов

Песни 80-х и 90-х годов, включая Forever Young группы Alphaville и Smalltown Boy группы Bronski Beat, стали вновь популярны, но уже среди зумеров. Самым популярным треком из «бэк-каталога» в Великобритании стал Champagne Coast группы Blood Orange, который был использован в более чем 1 миллионе роликов.

Как пишет The Guardian, старые треки открывают для себя более молодые пользователи, которых привлекает их «уникальность». Эта тенденция также подчеркивает растущее влияние TikTok на музыкальную индустрию благодаря его способности возрождать классические песни.

В России, если судить по постам в СМИ, ситуация похожая. Хоть приложение и не работает нормально в стране.