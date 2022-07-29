TikTok втихую добавил мини-игры в приложение

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TikTok втихую добавил мини-игры в приложениеПока тестирует их
В последние недели TikTok начал тестировать небольшую коллекцию мини-игр в своём приложении. Всего незаметно для пользователей стали доступны девять игр.
Игры можно добавить к видео перед его загрузкой, используя опцию «Добавить ссылку» и выбрав «Мини-игра». Пользователи смогут играть в такую игру, нажав на ссылку. Есть также возможность записать игровой процесс, а затем опубликовать его в TikTok.
Игры доступны в американской и британской версиях приложения. Они были разработаны несколькими сторонними игровыми студиями, включая Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab и Lotem.
В TikTok подтвердили, что тестируют игровые возможности в приложении.