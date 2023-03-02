TikTok введет жесткие ограничения для несовершеннолетних

Подросткам, превысившим этот лимит, будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр, а также убрать лимит. Кроме того, каждую неделю подросткам будет отправляться уведомление на почту, в котором будет приводиться информация об их экранном времени, что позволит молодым пользователям знать, сколько времени они проводят в приложении.

TikTok утверждает, что при принятии решения о том, насколько длительным должно быть ограничение времени, он опирался на современные научные исследования и мнение экспертов из Лаборатории цифрового благополучия при Бостонской детской больнице.