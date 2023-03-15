TikTok выяснил, как он может не попасть под запрет в США

Отделение от ByteDance может привести к продаже или выходу компании на биржу через первичное размещение акций, но Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что этот шаг рассматривается как крайняя мера.

Запрет TikTok на территории Штатов может произойти из-за опасений властей США, что китайское правительство может использовать приложение для слежки за американцами. Все это началось еще во время правления Трампа, но как только в прошлом году стало известно, что Китай получал доступ к частной информации американских пользователей, администрация Байдена взялась за этот вопрос сильнее.