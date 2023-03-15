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12:28, 15 марта 2023
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TikTok выяснил, как он может не попасть под запрет в США

Сработает ли?

По данным Bloomberg, американское руководство TikTok хочет отделиться от китайской материнской компании ByteDance. Да, такой вот деликатный способ “отменить” возможную блокировку видеосервиса на территории Штатов.

TikTok выяснил, как он может не попасть под запрет в США

Фото: Unsplash

Отделение от ByteDance может привести к продаже или выходу компании на биржу через первичное размещение акций, но Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что этот шаг рассматривается как крайняя мера.

Запрет TikTok на территории Штатов может произойти из-за опасений властей США, что китайское правительство может использовать приложение для слежки за американцами. Все это началось еще во время правления Трампа, но как только в прошлом году стало известно, что Китай получал доступ к частной информации американских пользователей, администрация Байдена взялась за этот вопрос сильнее.

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