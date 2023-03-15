TikTok выяснил, как он может не попасть под запрет в США

TikTok выяснил, как он может не попасть под запрет в СШАСработает ли?
По данным Bloomberg, американское руководство TikTok хочет отделиться от китайской материнской компании ByteDance. Да, такой вот деликатный способ “отменить” возможную блокировку видеосервиса на территории Штатов.
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Отделение от ByteDance может привести к продаже или выходу компании на биржу через первичное размещение акций, но Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что этот шаг рассматривается как крайняя мера.
Запрет TikTok на территории Штатов может произойти из-за опасений властей США, что китайское правительство может использовать приложение для слежки за американцами. Все это началось еще во время правления Трампа, но как только в прошлом году стало известно, что Китай получал доступ к частной информации американских пользователей, администрация Байдена взялась за этот вопрос сильнее.