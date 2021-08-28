TikTok забанил челлендж, из-за которого люди получали травмы

Всеобщее помешательство получило название Milk Crate Challenge. TikTok стал блокировать такие ролики в поиске по соцсети. Все попытки это сделать оканчиваются тем, что человек оказывается на пустой странице с пояснением, что такие видео нарушают правила.

В заявлении для CNN TikTok заявил, что «запрещает контент, пропагандирующий или прославляющий опасные действия», и призывает пользователей «проявлять осторожность в своём поведении как в сети, так и вне её». Дело в том, что люди получали настоящие травмы, пытаясь выполнить челлендж. Можете сами посмотреть, как это выглядело: