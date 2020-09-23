TikTok запретит рекламу средств для похудения во имя заботы о подростках

Новая политика площадки запрещает рекламу приложений для голодания и пищевых добавок для похудения. Помимо этого TikTok не позволяет продвигать продукты для контроля веса лицам младше 18 лет, а ещё не разрешает рекламу, которая пропагандирует негативное отношение к еде.

Эти ограничения призваны защитить подростков от опасных изображений и фраз. Как пояснили в TikTok, указанная выше реклама не соответствует принципам инклюзивности и безопасности, которые старается соблюдать площадка.

Ранее люди критиковали TikTok даже за контент, который создают сами пользователи. В частности, за видео на тему «что я ем за день», в которых люди осознанно или нет демонстрировали, как мало они съедают.