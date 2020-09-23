Приложения
Вчера 20:53
TikTok запретит рекламу средств для похудения во имя заботы о подростках
Приложение уже критиковали за то, что оно прививает детям нездоровое отношение к телу
TikTok вводит новые ограничения на рекламу средств для похудения. Ранее приложение критиковали за продвижение опасных для здоровья диет. Особенно критики беспокоились за подростков, которые составляют внушительную часть аудитории TikTok.
Новая политика площадки запрещает рекламу приложений для голодания и пищевых добавок для похудения. Помимо этого TikTok не позволяет продвигать продукты для контроля веса лицам младше 18 лет, а ещё не разрешает рекламу, которая пропагандирует негативное отношение к еде.
Эти ограничения призваны защитить подростков от опасных изображений и фраз. Как пояснили в TikTok, указанная выше реклама не соответствует принципам инклюзивности и безопасности, которые старается соблюдать площадка.
Ранее люди критиковали TikTok даже за контент, который создают сами пользователи. В частности, за видео на тему «что я ем за день», в которых люди осознанно или нет демонстрировали, как мало они съедают.