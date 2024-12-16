Тим Кук отужинал с Трампом на фоне давления на App Store со стороны Европы

Опубликовано 16 декабря 2024, 06:001 мин.
Тим Кук отужинал с Трампом на фоне давления на App Store со стороны ЕвропыГлава Apple встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
Генеральный директор Apple Тим Кук встретился с будущим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщает The New York Times, встреча состоялась 13 декабря за ужином во внутреннем дворе резиденции.
Встреча произошла в критический для Apple момент. Кук, вероятно, искал поддержки по ключевым вопросам, влияющим на бизнес компании, считают эксперты. К ним относятся растущее давление на App Store со стороны европейских регуляторов и возможность введения новых тарифов для ряда стран, которые могут повлиять на производство Apple.
Ни Кук, ни Трамп публично не прокомментировали эту встречу. Apple продолжает подвергаться пристальному вниманию со стороны мировой общественности, особенно в связи с политикой App Store.