Тим Кук отужинал с Трампом на фоне давления на App Store со стороны Европы

Встреча произошла в критический для Apple момент. Кук, вероятно, искал поддержки по ключевым вопросам, влияющим на бизнес компании, считают эксперты. К ним относятся растущее давление на App Store со стороны европейских регуляторов и возможность введения новых тарифов для ряда стран, которые могут повлиять на производство Apple.

Ни Кук, ни Трамп публично не прокомментировали эту встречу. Apple продолжает подвергаться пристальному вниманию со стороны мировой общественности, особенно в связи с политикой App Store.