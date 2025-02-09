Time назвал этот стартап одним из лучших, но за 4 года он ничего не выпустил

Компания Ньюкомба, Strategic Innovations, утверждала, что разрабатывает продукты «умного дома» для предотвращения краж посылок и помощи службам экстренного реагирования. Один из продуктов, адресный ящик и система безопасности eLiT, был даже включен в список лучших изобретений 2021 года по версии журнала Time. Но на самом деле его компания так и не выпустила ни одного продукта на рынок и не получила никакого дохода.

Чтобы завоевать доверие инвесторов, Ньюкомб ложно утверждал, что получил грант Национального научного фонда США. Вместо того чтобы использовать средства для бизнеса, он потратил их на азартные игры, роскошные автомобили и особняк. Он также использовал средства новых инвесторов для возврата денег предыдущим инвесторам и тайно финансировал некие несвязанные проекты.

Кроме того, он обманным путем получил более 260 000 долларов в виде льготных кредитов во времена COVID-19, солгав о доходах своей компании.

Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы и 500 000 долларов штрафа за мошенничество с проводами и отмывание денег.