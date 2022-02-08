Tinder брал с 30-летних в два раза больше денег. Сервис обвинили в дискриминации

Теперь стоимость премиум-подписки будет единой для всех пользователей. Старые правила отменили для США, Австралии и Великобритании. Tinder пояснил, что определял стоимость подписки только по двум факторам — возраст и страна. Сервис утверждает, что сексуальная ориентация, пол, раса, религия никогда не влияли на ценообразование в Tinder.

Раньше пользователи старше 30 лет платили за подписку в среднем на 65,3% больше, чем молодые люди во всех странах, кроме Бразилии. В 2018 году калифорнийский суд признал Tinder Plus виновным в дискриминации по возрасту.