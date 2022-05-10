Tinder начал судиться с Google Play из-за угрозы удаления приложения

«Десять лет назад Match Group была партнёром Google. Теперь мы его заложники», — говорится в сообщении Match Group. Компания заявила, что Google заверил разработчиков приложений, будто они смогут выбирать альтернативные платёжные системы. И, по словам представителей Match Group, её пользователи действительно предпочитают внутреннюю платёжную систему Match. Однако Google отреагировал на это недоброжелательно.

IT-гигант предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платёжные системы. Важно то, что такие компании, как Match Group, должны платить комиссию в 30% от транзакций в магазине приложений.

В Match Group отметили, что представители Google были крайне «настойчивы» в своих намерениях, а иск стал «крайней мерой» в конфликте.