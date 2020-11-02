Tinder помог учёным улучшить изучение старческого слабоумия

Идеей дейтингового приложения вдохновились исследователи из Кардиффского университета. Для изучения таких болезней, как деменция или шизофрения специалисты часто используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), получая изображения мозга. Во время исследований делаются десятки тысяч снимков, часть из которых может быть плохими. Дело в том, что пациенты могут как-то неудачно подвигаться и испортить результаты.

Чтобы просмотреть все снимки и убрать испорченные, одному эксперту потребуется немало времени. Поэтому учёные и создали приложение наподобие Tinder, в котором добровольцы занимаются сортировкой снимков.