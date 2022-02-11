Tinder предложил выбирать романтических партнёров, не видя их внешность

С помощью новой функции пользователи будут объединяться в пары на основе того, что у них есть общего, отвечать на вопросы и играть в игры. Если оба пользователя решат, что им нравится, они смогут, наконец, увидеть фотографии друг друга.

Вопросы могут быть, например, такие: «Сколько раз нормально надеть рубашку, не стирая её», «Я люблю добавлять кетчуп в...».

Пользователи Tinder из США могут получить доступ к новой функции уже сейчас, а для пользователей со всего мира она станет доступна в «ближайшие недели».