Tinder предложил выбирать романтических партнёров, не видя их внешность

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Tinder предложил выбирать романтических партнёров, не видя их внешностьФункцию скоро добавят по всему миру
Tinder добавил новую функцию «Свидание вслепую». Если она включена, пользователю нужно сначала пообщаться с другим, прежде чем он сможет увидеть его внешность.
С помощью новой функции пользователи будут объединяться в пары на основе того, что у них есть общего, отвечать на вопросы и играть в игры. Если оба пользователя решат, что им нравится, они смогут, наконец, увидеть фотографии друг друга.
Вопросы могут быть, например, такие: «Сколько раз нормально надеть рубашку, не стирая её», «Я люблю добавлять кетчуп в...».
Пользователи Tinder из США могут получить доступ к новой функции уже сейчас, а для пользователей со всего мира она станет доступна в «ближайшие недели».
Источник: The Verge