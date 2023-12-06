Tinder разоряющий: парень посчитал статистику трат на неудачные свидания за этот год

Tinder разоряющий: парень посчитал статистику трат на неудачные свидания за этот годИ это не единственное место, где он искал себе пару
Откровение парня по имени Закир в TikTok стало вирусным после того, как он раскрыл астрономическую сумму денег, потраченную им на неудачные свидания в 2023 году. В видеоролике в стиле презентации Закир представил удручающую статистику своих неудачных свиданий. Его слова передает Лента.ру.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Закир поделился, что за последний год он сходил на 69 свиданий (о которых он договаривался на разных платформах, не только Tinder), потратив на одно из них около 82 долларов (примерно 7 500 рублей). В общей сложности его расходы на свидания составили 5 600 долларов (около полумиллиона рублей).
Закир подробно рассказал о различных проблемах, с которыми он сталкивался на этих свиданиях: от отмены свидания в последнюю минуту до столкновения с расистами или мошенниками. На некоторых свиданиях даже неожиданно появлялись члены семьи: одна женщина пришла на встречу, будучи помолвленной с другим человеком.
Пользователи социальных сетей наводнили раздел комментариев, выражая недоверие по поводу потраченной суммы и огромного количества свиданий.