Tinder разоряющий: парень посчитал статистику трат на неудачные свидания за этот год

Закир поделился, что за последний год он сходил на 69 свиданий (о которых он договаривался на разных платформах, не только Tinder), потратив на одно из них около 82 долларов (примерно 7 500 рублей). В общей сложности его расходы на свидания составили 5 600 долларов (около полумиллиона рублей).

Закир подробно рассказал о различных проблемах, с которыми он сталкивался на этих свиданиях: от отмены свидания в последнюю минуту до столкновения с расистами или мошенниками. На некоторых свиданиях даже неожиданно появлялись члены семьи: одна женщина пришла на встречу, будучи помолвленной с другим человеком.

Пользователи социальных сетей наводнили раздел комментариев, выражая недоверие по поводу потраченной суммы и огромного количества свиданий.