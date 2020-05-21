Tinder скоро разрешит искать романтического партнёра по всему миру

Пользователи также смогут просматривать и лайкать профили людей из других городов и стран. Новая опция отчасти будет похожа на старую платную Passport. Последняя позволяет пользователям выбирать город и искать потенциальных партнёров там.

В глобальном режиме профили людей будут видны в приложении по всему миру. И он, кроме того, будет бесплатен. Сначала Global Mode будет тестироваться на небольшом количестве пользователей. Тест начнётся со следующей недели. Позже опцию расширят. Создатели Tinder рассказали, что к отказу от географических ограничений их подтолкнула пандемия.