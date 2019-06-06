Tinder согласился передавать данные пользователей российским спецслужбам

По словам Жарова, Tinder сообщил о том, что ищет способ предоставлять нужную информацию спецслужбам в «случае возникновения преступлений». При этом глава Роскомнадзора отметил, что служба легко ведёт диалог с теми иностранными компаниями, для которых первичной целью является бизнес. С теми же, кто занимается политической деятельностью, Роскомнадзор вынужден бороться.

Что касается российских компаний, то «Яндекс», как говорит Жаров, показал готовность к диалогу, хоть и заявил, что не будет предоставлять ключи шифрования. С Telegram же такого диалога «не произошло и не происходит».

Напомним, 31 мая Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации компанию-владельца мобильного приложения Tinder. Теперь компания обязана хранить на территории России данные о пользователях сервиса и предоставлять их спецслужбам по запросам.