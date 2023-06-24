«Тинькофф Инвестиции» приостановил торги на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Представители «Тинькофф Инвестиций» подтвердили, что «в эти выходные внебиржевые торги не проводятся». По их словам, дело в достижении лимита открытых позиций по ценным бумагам, торгуемым в выходные дни.

Интересно, что сегодня утром на Московской бирже наблюдалось значительное падение котировок акций крупнейших российских компаний. По состоянию на 11:14 мск бумаги «Яндекса» упали на 7,31%, акции ЛУКОЙЛа — на 6,85% а «Газпрома» — на 4,67%, передает РБК

И все это происходит на фоне военного мятежа ЧВК «Вагнер». Совпадение? Время покажет.