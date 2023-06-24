«Тинькофф Инвестиции» приостановил торги на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»Откроют в понедельник
Пользователи приложения «Тинькофф Инвестиции» сообщили, что не могут получить доступ к торговле и, как следствие, не могут совершать сделки с ценными бумагами. Российские СМИ, такие как ТАСС и РБК, подтвердили эту проблему.
Представители «Тинькофф Инвестиций» подтвердили, что «в эти выходные внебиржевые торги не проводятся». По их словам, дело в достижении лимита открытых позиций по ценным бумагам, торгуемым в выходные дни.
Интересно, что сегодня утром на Московской бирже наблюдалось значительное падение котировок акций крупнейших российских компаний. По состоянию на 11:14 мск бумаги «Яндекса» упали на 7,31%, акции ЛУКОЙЛа — на 6,85% а «Газпрома» — на 4,67%, передает РБК
И все это происходит на фоне военного мятежа ЧВК «Вагнер». Совпадение? Время покажет.