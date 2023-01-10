«Тинькофф» начал тестировать функцию звонков без оформления SIM-карты

12:49, 10 января 2023
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«Тинькофф» начал тестировать функцию звонков без оформления SIM-картыУ компании есть свой виртуальный мобильный оператор
«Тинькофф банк» разрабатывает функцию звонков из приложения без оформления SIM-карты. Так компания надеется расширить базу «Тинькофф мобайл».
Фото: Wikimedia
Об этом узнало издание «Ведомости». Звонки можно совершать с виртуального номера мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл». Пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме. Когда она запустится для всех, пока неясно.
В банке говоря, что сервис будет подобен WhatsApp и WiFi calling. В Telecom Daily считают, что новая функция позволит компании увеличить число пользователей своего мобильного оператора за счёт «проникновения в базу клиентов банка».