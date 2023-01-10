«Тинькофф» начал тестировать функцию звонков без оформления SIM-карты

Об этом узнало издание «Ведомости». Звонки можно совершать с виртуального номера мобильного оператора (MVNO) «Тинькофф мобайл». Пока функция тестируется сотрудниками банка в закрытом режиме. Когда она запустится для всех, пока неясно.

В банке говоря, что сервис будет подобен WhatsApp и WiFi calling. В Telecom Daily считают, что новая функция позволит компании увеличить число пользователей своего мобильного оператора за счёт «проникновения в базу клиентов банка».