Тинькофф оформил на клиента рассрочку просто за просмотр сториз

Поинтересовавшись, пользователь выяснил, что Тинькофф активировал эту услугу, скорее всего, потому, что он посмотрел рекламу в приложении. Да, вы не ослышались - простой просмотр рекламы в приложении может записать вас в рассрочку без согласия, по крайней об этом можно судить из переписки со службой поддержки банка.