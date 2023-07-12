Тинькофф портировал на Android определитель номера, который раньше был эксклюзивом iPhone

Определитель номера позволяет пользователям узнать, кому принадлежит тот или иной телефонный номер. Соответствующую информацию можно найти на экране смартфона при входящем звонке или при ручной проверке номера в мобильном приложении банка.

Номера разделены на три категории: мошенники, спам/реклама и потенциально полезные звонки, с указанием категории или названия организации.