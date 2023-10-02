Тинькофф выпустила своё приложение в App Store, спрятав его под видом обучающей игры

Всё дело в том, что приложение было выпущено под другим названием — «Бизнес Слова». Судя по описанию в магазине приложений Apple, оно представляет собой игру для изучения английских слов с помощью интерактивных карточек.

Однако на официальном сайте банка предоставлена инструкция, которая подсказывает, как перейти от интерфейса для изучения языка к функционалу «Тинькофф Бизнеса».

Данный ход был сделан после того, как приложения Тинькофф были удалены из App Store в марте 2023 года. Например, на данный момент официальное приложение банка в магазине отсутствует.

Таким образом, банк нашёл креативный способ вернуть своё приложение для бизнес-клиентов, маскируя его под обучающую игру.