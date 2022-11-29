Тинькофф запустит аналог Mir Pay для бесконтактной оплаты

Журналисты заметили в настройках NFC-оплаты пункт «Тинькофф», но оплатить покупку таким способом не смогли. В пресс-службе банка подтвердили, что на Android-смартфонах у части пользователей действительно появилось приложение Tinkoff Pay.

Банк рассказал, что сейчас настраивает бесконтактную оплату в офлайн магазинах и планирует запустить её в ближайшее время. Пока Tinkoff Pay работает для оплаты онлайн в 30 000 интернет-магазинах — партнёрах Тинькофф Кассы.