Титаны технологий и «твердолобость» Канады: обещания прижать Meta* и сделка с Google на $75 млн

Титаны технологий и «твердолобость» Канады: обещания прижать Meta* и сделка с Google на $75 млнИстория к своему логичному завершению не подошла
Отказ компании Meta* подчиниться новому канадскому закону о новостях в Интернете стал причиной жаркой схватки. Закон, официально известный как Bill C-18, требует, чтобы крупные игроки, такие как Meta* и Google, платили новостным изданиям за их контент, стремясь возродить испытывающую трудности журналистскую отрасль Канады.
В то время как Google разумно договорился о сделке, согласившись ежегодно вливать 75 миллионов долларов в канадские новостные издания, Metaзаняла позицию «отрицания», заблокировав летом доступ к новостям в Facebook и Instagramдля канадцев. В результате столкновения канадские новостные издания оказались под перекрестным огнем: согласно недавнему исследованию, количество просмотров их контента на платформах Meta упало на 90%.
Пока идет борьба, премьер-министр Джастин Трюдо клянется прижать Meta*, настаивая на том, чтобы технологический гигант инвестировал в журналистскую деятельность.
В то время как некоторые приветствуют этот закон как спасательный круг для новостных изданий, Metaутверждает, что законопроект неправильно понимает динамику интернета, создавая раскол, который дорого обойдется им в коммерческом плане. Это столкновение отразилось не только на медиа-ландшафте, но и на бренде Meta: канадское правительство и крупные компании в знак протеста сняли рекламу с Facebookи Instagram.
В этом эпическом противостоянии Канада посылает четкий сигнал: платите или столкнетесь с последствиями, даже если вы «технологический титан».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена