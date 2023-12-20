Титаны технологий и «твердолобость» Канады: обещания прижать Meta* и сделка с Google на $75 млн

В то время как Google разумно договорился о сделке, согласившись ежегодно вливать 75 миллионов долларов в канадские новостные издания, Metaзаняла позицию «отрицания», заблокировав летом доступ к новостям в Facebook и Instagramдля канадцев. В результате столкновения канадские новостные издания оказались под перекрестным огнем: согласно недавнему исследованию, количество просмотров их контента на платформах Meta упало на 90%.

Пока идет борьба, премьер-министр Джастин Трюдо клянется прижать Meta*, настаивая на том, чтобы технологический гигант инвестировал в журналистскую деятельность.

В то время как некоторые приветствуют этот закон как спасательный круг для новостных изданий, Metaутверждает, что законопроект неправильно понимает динамику интернета, создавая раскол, который дорого обойдется им в коммерческом плане. Это столкновение отразилось не только на медиа-ландшафте, но и на бренде Meta: канадское правительство и крупные компании в знак протеста сняли рекламу с Facebookи Instagram.

В этом эпическом противостоянии Канада посылает четкий сигнал: платите или столкнетесь с последствиями, даже если вы «технологический титан».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена